Зидан: «Реал» заслужил три очка в матче с «Вальядолидом»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат домашнего матча 2-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом» (1:1).

«Неприятное послевкусие, потому что мы выполнили самую трудную часть и забили во втором тайме. Не лучший отрезок, но мы забили. Затем через три или четыре минуты соперник сравнял счёт. Это трудно принять, поскольку мы заслужили три очка.

Наша команда должна играть в течение всех 90 минут, настаиваю на этом. Если будем действовать все 90 минут так, как играли в первом тайме, у нас будут отличные шансы на победу», — приводит слова Зидана журналист Дермот Корриган на своей странице в «Твиттере».

«Реал», набрав 4 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Вальядолид» (4) — третье.