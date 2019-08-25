Ковач — о матче с «Шальке-04»: всё прошло как по маслу

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач прокомментировал победу со счётом 3:0 в выездном матче 2-го тура немецкой Бундеслиги с гельзенкирхенским «Шальке-04». Автором всех трёх голов стал польский нападающий Роберт Левандовски.

«Мы контролировали игру на протяжении всех 90 минут. Мы не пожарили и не сделали ни одной ошибки. Это был хороший матч и всё прошло как по маслу», — приводит слова Ковача пресс-служба мюнхенцев.

«Бавария», набрав 4 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Шальке-04» (1) — 12-е.

В 3-м туре немецкого первенства мюнхенская команда на своём поле сыграет с «Майнцем», а клуб из Гельзенкирхена дома встретится с берлинской «Гертой». Оба матча состоятся 31 августа.