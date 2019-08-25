Левандовски: Бундеслига — непростой чемпионат, нужно всегда быть готовым

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал победу со счётом 3:0 в выездном матче 2-го тура немецкой Бундеслиги с гельзенкирхенским «Шальке-04». 31-летний поляк оформил хет-трик.
«Всегда могу играть ещё лучше, у меня есть потенциал для роста. В каждом сезоне я сам могу сделать что-то особенное, но стараюсь помогать команде. В одиночку матч не выиграть, но вместе с командой выигрываешь титулы.
Всегда стараюсь забивать независимо от того, кто наш соперник. Бундеслига — непростой чемпионат, нужно быть в отменной физической форме, нужно всегда быть готовым», — приводит слова Левандовского пресс-служба мюнхенцев.
«Бавария», набрав 4 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Шальке-04» (1) — 12-е.
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