Брайн Идову: все понимали, что можем выйти на первое место

Защитник «Локомотива» Брайн Идову остался доволен после ничьей с «Краснодаром» (1:1) в матче 7-го тура чемпионата России.



«У нас была пара опасных моментов, но счёт по игре. У нас всё было под контролем. Во втором тайме мы немного устали и пытались больше действовать уже на контратаках. Знали ли о результате в Уфе? Конечно, все понимали, что можем выйти на первое место.



Как мне играть против Магомеда-Шапи Сулейманова? Я часто работал против него. Он хороший игрок, думаю, у него большое будущее. Мне больше запомнилось, как в конце матча он отрабатывал в обороне, как забирал мячи в контратаках. Хотя мог играть впереди, нападать. Для меня это хороший показатель. Откуда у «Краснодара» столько сил после столь напряжённого графика? Никогда нельзя игнорировать фактор болельщиков. На этом матче был полный стадион, который гнал свою команду вперёд», — приводит слова Идову «Матч ТВ».

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