Зе Луиш: «Порту» всегда встаёт на ноги после поражений, горд быть частью клуба

Бывший форвард «Спартака» Зе Луиш, ныне выступающий за «Порту», прокомментировал результат матча 3-го тура чемпионата Португалии с «Бенфикой» (2:0). Напомним, Зе Луиш отметился голом в этой встрече.



«Горжусь, что я часть той команды, которая показала свою индивидуальность. Очень рад победе. „Порту“ — большой клуб, который всегда встаёт на ноги после поражений. Я впечатлён той самоотдачей, которую продемонстрировали игроки. Это удивительная преданность», — приводит слова Зе Луиша A Bola.



В 4-м туре «Порту» дома сыграет с «Виторией Гимарайнш». «Бенфике» предстоит гостевая встреча с «Брагой». Оба матча состоятся 1 сентября.

Зе Луиш перешёл в «Порту» из московского «Спартака» в июле 2019 года. В составе красно-белых форвард стал чемпионом Российской Премьер-Лиги и выиграл Суперкубок России.