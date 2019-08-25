ЦСКА — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся 25 августа в 16:30
Сегодня, 25 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 ЦСКА — «Ахмат». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Ахмат» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступят Валерий Данченко и Рустам Мухтаров. Резервный рефери — Антон Фролов.
С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
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Два участника Лиги чемпионов сыграли вничью.
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