ЦСКА — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся 25 августа в 16:30

Сегодня, 25 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 ЦСКА — «Ахмат». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Ахмат» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступят Валерий Данченко и Рустам Мухтаров. Резервный рефери — Антон Фролов.

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».