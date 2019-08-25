Камболов: можно сказать, что в матче с «Локомотивом» ничья была закономерна

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов прокомментировал результат матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1), а также поделился мнением о противостоянии с «Олимпиакосом» в квалификации Лиги чемпионов.



«Наверное, во втором тайме было видно, что преимущество было за нами. По моментам? У них подходы были, у нас тоже. Можно сказать, что ничья закономерна. Но, наверное, можно было дожимать соперника в конце, реализовывать один из своих моментов и вырвать победу.



Что касается „Олимпиакоса“, они превзошли нас в борьбе и подборах. Теперь нам нужно проявить бойцовские качества и показать хорошую игру впереди, а также не забывать про оборону. А там видно будет», — сказал Камболов в интервью пресс-службе «Краснодара».

Гилерме — о ничьей с «Краснодаром»: результат неплохой, идём дальше