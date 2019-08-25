«Чертаново» избежало поражения в матче с «Томью», забив в компенсированное время

В матче 10-го тура Футбольной национальной лиги «Чертаново» принимало «Томь». Встреча прошла в спортивном городе стадиона «Лужники» в Москве и завершилась вничью — 1:1.



Автором первого гола встречи стал защитник томской команды Александр Горбатюк, отправивший мяч в ворота «Чертаново» на 63-й минуте матча. Ответный мяч в компенсированное время забил форвард хозяев Дмитрий Цыпченко. Таким образом, «Томь» продлила беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 3 матчей.



«Томь» набрала 19 очков и занимает на 4-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Чертаново» (19) — на 5-м месте в таблице турнира. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 22 очка в 9 матчах.