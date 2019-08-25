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«Чертаново» избежало поражения в матче с «Томью», забив в компенсированное время

«Чертаново» избежало поражения в матче с «Томью», забив в компенсированное время
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 10-го тура Футбольной национальной лиги «Чертаново» принимало «Томь». Встреча прошла в спортивном городе стадиона «Лужники» в Москве и завершилась вничью — 1:1.

Автором первого гола встречи стал защитник томской команды Александр Горбатюк, отправивший мяч в ворота «Чертаново» на 63-й минуте матча. Ответный мяч в компенсированное время забил форвард хозяев Дмитрий Цыпченко. Таким образом, «Томь» продлила беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 3 матчей.

«Томь» набрала 19 очков и занимает на 4-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Чертаново» (19) — на 5-м месте в таблице турнира. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 22 очка в 9 матчах.

ФНЛ - Первый дивизион. 10-й тур
25 августа 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Чертаново
Москва
1 : 1
Томь
Томск
0:1 – Горбатюк – 63, 1:1 – Цыпченко – 90+9
Удаления: Сарвели, 90+8 – нет
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