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Вернер и «РБ Лейпциг» продлили контракт

Вернер и «РБ Лейпциг» продлили контракт
Футбол / Германия 0

«РБ Лейпциг» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Тимо Вернером. Новое соглашение футболиста с немецким клубом рассчитано до 2023 года.

Видео можно посмотреть на странице клуба «РБ Лейпциг» в «Твиттере».

Предыдущий контракт Вернера был рассчитан до лета 2020 года, и клуб намеревался продать его летом, чтобы избежать бесплатного ухода форварда из команды. Ранее сообщалось, что в услугах Вернера заинтересованы «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария».

В сезоне-2018/19 23-летний Вернер забил 16 голов и отдал 7 результативных передач в 30 матчах немецкой Бундеслиги. В Кубке Германии форвард записал в свой актив 3 мяча в 3 встречах. В текущем сезоне Вернер принял участие в 1 матче Бундеслиги и отметился голом.

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