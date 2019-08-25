Вернер и «РБ Лейпциг» продлили контракт
«РБ Лейпциг» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Тимо Вернером. Новое соглашение футболиста с немецким клубом рассчитано до 2023 года.
Видео можно посмотреть на странице клуба «РБ Лейпциг» в «Твиттере».
Предыдущий контракт Вернера был рассчитан до лета 2020 года, и клуб намеревался продать его летом, чтобы избежать бесплатного ухода форварда из команды. Ранее сообщалось, что в услугах Вернера заинтересованы «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария».
В сезоне-2018/19 23-летний Вернер забил 16 голов и отдал 7 результативных передач в 30 матчах немецкой Бундеслиги. В Кубке Германии форвард записал в свой актив 3 мяча в 3 встречах. В текущем сезоне Вернер принял участие в 1 матче Бундеслиги и отметился голом.
Агент Вернера опроверг трансфер игрока в «Баварию»
- 25 августа 2019
-
16:33
-
16:32
-
16:20
-
16:09
-
16:06
-
15:59
-
15:50
-
15:44
-
15:30
-
15:27
-
15:22
-
15:17
-
14:53
-
14:44
-
14:26
-
14:15
-
14:00
-
13:58
-
13:56
-
13:32
-
13:20
-
13:14
-
13:00
-
12:58
-
12:34
-
12:24
-
12:10
-
12:05
-
11:54
-
11:39
-
11:21
-
11:17
-
10:54
-
10:51
-
10:41
Партнерский контент