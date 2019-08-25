Вернер и «РБ Лейпциг» продлили контракт

«РБ Лейпциг» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Тимо Вернером. Новое соглашение футболиста с немецким клубом рассчитано до 2023 года.

Видео можно посмотреть на странице клуба «РБ Лейпциг» в «Твиттере».



Предыдущий контракт Вернера был рассчитан до лета 2020 года, и клуб намеревался продать его летом, чтобы избежать бесплатного ухода форварда из команды. Ранее сообщалось, что в услугах Вернера заинтересованы «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария».



В сезоне-2018/19 23-летний Вернер забил 16 голов и отдал 7 результативных передач в 30 матчах немецкой Бундеслиги. В Кубке Германии форвард записал в свой актив 3 мяча в 3 встречах. В текущем сезоне Вернер принял участие в 1 матче Бундеслиги и отметился голом.