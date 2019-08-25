Как стало известно «Чемпионату», бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв прибыл в Ереван для тренировок с «Пюником». Ранее он анонсировал продолжение профессиональной карьеры в своём проекте «Сычёв подкаст и Денис Казанский».



Сычёв выступал в составе таких команд, как московский «Спартак», «Локомотив», «Марсель», минское «Динамо», и в других клубах. Вместе с «железнодорожниками» форвард становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны. С 2002 по 2010 год Сычёв играл за национальную команду России. В составе национальной команды Сычёв стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.

«Пюник» набрал 3 очка в 2 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Армении.