Сычёв прибыл в Ереван для тренировок с «Пюником»
Как стало известно «Чемпионату», бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв прибыл в Ереван для тренировок с «Пюником». Ранее он анонсировал продолжение профессиональной карьеры в своём проекте «Сычёв подкаст и Денис Казанский».
Сычёв выступал в составе таких команд, как московский «Спартак», «Локомотив», «Марсель», минское «Динамо», и в других клубах. Вместе с «железнодорожниками» форвард становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны. С 2002 по 2010 год Сычёв играл за национальную команду России. В составе национальной команды Сычёв стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.
«Пюник» набрал 3 очка в 2 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Армении.
Сычёв: ещё не попрощался с футболом, сейчас ведём переговоры
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