«Крылья Советов» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся 25 августа в 19:00

Сегодня, 25 августа, на стадионе «Самара Арена» в Самаре состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Крылья Советов» — «Спартак». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Крылья Советов» — «Спартак» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступят Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».