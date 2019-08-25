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Покер Комличенко принёс победу «Младе Болеслав» в чемпионате Чехии

Покер Комличенко принёс победу «Младе Болеслав» в чемпионате Чехии
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 7-го тура чемпионата Чехии клуб «Млада Болеслав» обыграл «Динамо» из Ческе Будеёвице со счётом 4:2. Встреча состоялась в Младе Болеславе на стадионе «Адидас-Арена». Обслуживал матч арбитр Збынек Проске.

Гости открыли счёт на 33-й минуте, отличился Лукаш Провод. На 41-й минуте Патрик Бранднер увеличил преимущество «Динамо». В концовке тайма хозяева сравняли счёт благодаря дублю российского нападающего Николая Комличенко. Во втором тайме Комличенко забил ещё два гола и принёс победу своей команде.

Таким образом, на счету 24-летнего Комличенко стало пять голов в четырёх матчах чешского национального чемпионата в нынешнем сезоне.

В прошлом сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив рекордные 28 мячей.

Чехия - Высшая лига. Высшая лига. 7-й тур
25 августа 2019, воскресенье. 17:30 МСК
Млада Болеслав
Болеслав
4 : 2
Динамо
Ческе Будеёвице
0:1 – Провод – 33, 0:2 – Бранднер – 41, 1:2 – Комличенко – 45, 2:2 – Комличенко – 45+2, 3:2 – Комличенко – 54, 4:2 – Комличенко – 67
Удаления: нет – Кладрубски, 71
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