Покер Комличенко принёс победу «Младе Болеслав» в чемпионате Чехии
В матче 7-го тура чемпионата Чехии клуб «Млада Болеслав» обыграл «Динамо» из Ческе Будеёвице со счётом 4:2. Встреча состоялась в Младе Болеславе на стадионе «Адидас-Арена». Обслуживал матч арбитр Збынек Проске.
Гости открыли счёт на 33-й минуте, отличился Лукаш Провод. На 41-й минуте Патрик Бранднер увеличил преимущество «Динамо». В концовке тайма хозяева сравняли счёт благодаря дублю российского нападающего Николая Комличенко. Во втором тайме Комличенко забил ещё два гола и принёс победу своей команде.
Таким образом, на счету 24-летнего Комличенко стало пять голов в четырёх матчах чешского национального чемпионата в нынешнем сезоне.
В прошлом сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив рекордные 28 мячей.
- 25 августа 2019
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