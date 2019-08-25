Умяров: после пропущенного гола была уверенность, что можем и сделаем

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1).
«В первом тайме у нас было очень много моментов, не скажу, что играли плохо, просто не ревизовали. Много жёлтых? Где-то они не успевали, где-то мы. Это футбол — бывает, дают жёлтые, бывает, нет. Не боялись после пропущенного гола, что не забьём. Была уверенность, что можем и сделаем», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Спартак» по итогам семи туров поднялся на 2-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В активе красно-белых 14 очков. Столько же набрали лидирующий «Краснодар», а также «Ростов», «Локомотив» и «Зенит». В следующем туре «Спартак» на своём поле сыграет с «Зенитом». Игра состоится 1 сентября.
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