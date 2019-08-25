Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Умяров: после пропущенного гола была уверенность, что можем и сделаем

Умяров: после пропущенного гола была уверенность, что можем и сделаем
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1).

«В первом тайме у нас было очень много моментов, не скажу, что играли плохо, просто не ревизовали. Много жёлтых? Где-то они не успевали, где-то мы. Это футбол — бывает, дают жёлтые, бывает, нет. Не боялись после пропущенного гола, что не забьём. Была уверенность, что можем и сделаем», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» по итогам семи туров поднялся на 2-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В активе красно-белых 14 очков. Столько же набрали лидирующий «Краснодар», а также «Ростов», «Локомотив» и «Зенит». В следующем туре «Спартак» на своём поле сыграет с «Зенитом». Игра состоится 1 сентября.

Мирзов: с «Зенитом» мы сыграем при своих болельщиках, у нас всё получится
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент