Тиль: невероятные эмоции от первого гола и победы «Спартака»

Голландский полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:1).

«Невероятные эмоции от первого гола и от победы. Мы играли хорошо в первом тайме, даже несмотря на пропущенный гол, хотя это было дерьмово. Паники не было, переключать что-то в голове даже не потребовалось, так как мы продолжили атаковать и добились нужного нам результата.



Если честно, больше нервничаю, когда смотрю матч с трибуны, так как ничем не могу помочь. На поле почти не нервничаю.

Когда накрою стол за забитый мяч? Пока не знаю. Для начала мне нужно найти хороший ресторан в Москве, а уже потом будем думать о накрытом столе", — передаёт слова Тиля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.