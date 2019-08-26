Тухель: я не знаю, насколько серьёзные травмы у Кавани и Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель после матча Лиги 1 с «Тулузой» (4:0) прокомментировал травмы нападающих Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани.
«Я не знаю, насколько серьёзные травмы у Кавани и Мбаппе. Мы пока не знаем никаких подробностей и пропустят ли игроки матчи Лиги чемпионов. Я не переживаю на этот счёт, просто разочарован.
Шупо-Мотинг сыграл на высочайшем уровне, он способен на многое. Он не играл на своей любимой позиции, но он обладает мастерством и способностью адаптироваться. Надеюсь, теперь он стал увереннее в себе», — приводит слова Тухеля L’Equipe.
После сыгранного матча «ПСЖ» поднялся на 3-е место в турнирной таблице Лиги 1. Действующий чемпион после трёх сыгранных матчей имеет в активе 6 очков. «Тулуза» с 4 очками в активе занимает 8-е место.
В следующем туре «ПСЖ» в гостях сыграет с «Метцом» (30 августа). «Тулуза» днём позже будет принимать «Амьен».
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