Вальверде: при счёте 1:1 мы стали играть лучше

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал матч 2-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (5:2).



«Если сравнить последние две игры, то мы так же доминировали с «Атлетиком», но проиграли. Всё очень похоже. Мы хорошо начали, но быстро пропустили гол, и пришлось возвращаться в игру. Иногда всё получается именно так.



Первый тайм мне понравился, но когда видишь, что команда проигрывает, то всегда думаешь, что можно что-то поменять. После пропущенного мяча я сразу отправил Видаля на разминку, он был нашей альтернативой. Нам нужно было в тот момент забить гол. При счёте 1:1 мы стали играть лучше и смогли забить второй гол.



Гризманн? В целом всё было хорошо. Гризманн показал игру высокого уровня, чего и ждут от него болельщики и команда. Но хорошо сыграл не только Гризманн, но и Перес, Рафинья. Я отдаю должное сопернику, но для Гризманна сегодня был важный день.



Дебют Фати? У него есть необходимые навыки, он молод, но уже сейчас у него есть способности, которые могут помочь нам в таких ситуациях. У него есть уверенность в себе, он достаточно быстр. Дальше всё будет зависеть от его игры», – приводит слова AS.

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