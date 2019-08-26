Вальверде: при счёте 1:1 мы стали играть лучше

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал матч 2-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (5:2).
«Если сравнить последние две игры, то мы так же доминировали с «Атлетиком», но проиграли. Всё очень похоже. Мы хорошо начали, но быстро пропустили гол, и пришлось возвращаться в игру. Иногда всё получается именно так.
Первый тайм мне понравился, но когда видишь, что команда проигрывает, то всегда думаешь, что можно что-то поменять. После пропущенного мяча я сразу отправил Видаля на разминку, он был нашей альтернативой. Нам нужно было в тот момент забить гол. При счёте 1:1 мы стали играть лучше и смогли забить второй гол.
Гризманн? В целом всё было хорошо. Гризманн показал игру высокого уровня, чего и ждут от него болельщики и команда. Но хорошо сыграл не только Гризманн, но и Перес, Рафинья. Я отдаю должное сопернику, но для Гризманна сегодня был важный день.
Дебют Фати? У него есть необходимые навыки, он молод, но уже сейчас у него есть способности, которые могут помочь нам в таких ситуациях. У него есть уверенность в себе, он достаточно быстр. Дальше всё будет зависеть от его игры», – приводит слова AS.
- 26 августа 2019
-
05:42
-
05:28
-
05:08
-
04:38
-
04:21
-
04:04
-
03:26
-
02:40
-
02:17
-
01:53
-
01:30
-
00:59
-
00:56
-
00:44
-
00:43
-
00:26
-
00:10
-
00:06
- 25 августа 2019
-
23:53
-
23:51
-
23:43
-
23:29
-
23:21
-
23:20
-
23:14
-
23:04
-
22:56
-
22:50
-
22:46
-
22:41
-
22:35
-
22:29
-
22:27
-
22:14
-
22:10