Вальверде: не будем торопиться с возвращением Месси, чтобы избежать рецидива

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу каталонцев над «Бетисом» со счётом 5:2 во 2-м туре чемпионата Испании, отдав должное нападающему Антуану Гризманну, оформившему дубль, и отметил, что клуб не будет форсировать возвращение Лионеля Месси.

«Это был важный день для Гризманна из-за травм, которые у нас были. Он отлично отреагировал. Опускался в центр поля, чтобы помочь, оказывал давление. Мы знаем, что если наши атакующие игроки вернутся, у нас будет больше шансов на победу. Мы были очень хороши. Пропустили гол, который дестабилизировал нас. После этого сравняли счёт и во втором тайме перевернули игру.



Что касается Месси, то мы уже говорили, что не будем торопить ни одного игрока. Чего бы мы хотели избежать, так это рецидива», — приводит слова Вальверде Marca.

«Барселона» впервые выиграла в чемпионате без Месси и Суареса в составе