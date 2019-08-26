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Лопырёва посетила матч «Галатасарая»

Лопырёва посетила матч «Галатасарая»
Футбол / Прочие турниры 0

Российская телеведущая Виктория Лопырёва посетила матч чемпионата Турции «Галатасарай» — «Коньяспор». Фотомодель присутствовала на трибуне стадиона «Тюрк Телеком» в футболке хозяев. Кроме того, для Лопырёвой до матча провели индивидуальную экскурсию по арене.

«Счастлива побывать на стадионе „Галатасарая“ на первом домашнем матче команды», — написала россиянка в «Инстаграме».

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Виктории Лопырёвой.

Матч «Галатасарай» — «Коньяспор» завершился со счётом 1:1. «Галатасарай» после двух туров набрал всего одно очков и занимает в турнирной таблице чемпионата Турции 13-е место.

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