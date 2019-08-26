«Фиорентина» уговаривает Дж. Симеоне перейти в «Динамо» Москва

Московское «Динамо» улучшило предложение для нападающего Джованни Симеоне, который недавно отклонил первый запрос клуба. Об этом «Чемпионату» стало известно из собственных источников. «Фиорентина» уговаривает Симеоне принять предложение московского клуба.

Напомним, ранее 24-летний форвард отказался от возможного переезда в Россию, несмотря на то что «Динамо» предлагало ему более выгодный контракт, нежели у него сейчас в «Фиорентине».

Симеоне перешёл в «Фиорентину» летом 2017 года из «Дженоа». В прошлом сезоне на клубном уровне он провёл 40 матчей. На его счету 8 забитых мячей и 6 результативных передач. Рыночная трансферная стоимость нападающего на сегодняшний день составляет € 20 млн. Его контракт с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года.