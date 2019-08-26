Экс-защитник «Динамо» вошёл в тренерский штаб «СКА-Хабаровск»

Бывший защитник московского «Динамо» Александр Димидко завершил игровую карьеру и пополнил тренерский штаб «СКА-Хабаровск». Вместе с Юрием Шпирюком и Владимиром Сычёвым он будет помогать Алексею Поддубскому, сообщает пресс-служба клуба.



Димидко дебютировал за СКА в 2003 году. После четырёх сезонов в «армейском» клубе (132 матча, 17 голов) полузащитник перебрался в «Динамо», вместе с которым завоевал бронзу Российской Премьер-Лиги. В Хабаровск Димидко возвращался дважды — в 2010 и 2016 годах. Всего за хабаровский клуб Александр провёл 208 матчей и забил 21 мяч.



Также за свою карьеру Димидко успел поиграть в брянском «Динамо», «Томи», «Мордовии», тульском «Арсенале», «Химках» и московском «Арарате».



Димидко: ухожу из «Арарата». У клуба нет денег