Экс-защитник «Динамо» вошёл в тренерский штаб «СКА-Хабаровск»
Бывший защитник московского «Динамо» Александр Димидко завершил игровую карьеру и пополнил тренерский штаб «СКА-Хабаровск». Вместе с Юрием Шпирюком и Владимиром Сычёвым он будет помогать Алексею Поддубскому, сообщает пресс-служба клуба.
Димидко дебютировал за СКА в 2003 году. После четырёх сезонов в «армейском» клубе (132 матча, 17 голов) полузащитник перебрался в «Динамо», вместе с которым завоевал бронзу Российской Премьер-Лиги. В Хабаровск Димидко возвращался дважды — в 2010 и 2016 годах. Всего за хабаровский клуб Александр провёл 208 матчей и забил 21 мяч.
Также за свою карьеру Димидко успел поиграть в брянском «Динамо», «Томи», «Мордовии», тульском «Арсенале», «Химках» и московском «Арарате».
Димидко: ухожу из «Арарата». У клуба нет денег
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