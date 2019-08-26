«Милан» может сделать предложение «Реалу» по Хамесу

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес попал в сферу интересов «Милана». Как сообщает Corriere dello Sport, итальянский клуб сделает трансферное предложение испанцам в том случае, если сорвутся их переговоры по хавбеку «Атлетико» Анхелю Корреа.



Директор «Милана» Звонимир Бобан в настоящее время находится в Испании и рассчитывает завершить успехом одни из переговоров.



Напомним, в услугах Хамеса также заинтересованы «Наполи» и мадридский «Атлетико», однако главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что рассчитывает на футболиста в новом сезоне.



Родригес перешёл в «Реал» из «Монако» летом 2014 года. Последние два сезона хавбек провёл на правах аренды в мюнхенской «Баварии». Действующие чемпионы немецкой Бундеслиги могли выкупить его за фиксированную сумму, но отказались от такой возможности.