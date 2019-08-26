Черчесов рассказал, как относится к переходу Нойштедтера в «Динамо»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как отнёсся к переходу защитника Романа Нойштедтера в московское «Динамо».
«Отношусь спокойно. С таким же удовольствием мы бы наблюдали за ним в «Бешикташе», «Фенербахче» или «Майнце». Главное, что у него есть команда и постоянная игровая практика — две игры он уже сыграл. Хоть и на той позиции, на которой мы не будем его использовать, но для нас это бонус. В том, что он с позиции центрального защитника может перейти в опорную зону, есть свои плюсы. Возможно, поэтому Нойштедтер с нами, а Сорокин — нет», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
Сегодня Черчесов объявил список игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 мск) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21:45). Всего в списке значится 26 футболистов.
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