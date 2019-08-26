Хавбек «Интера» Жоау Мариу близок к переходу в «Локомотив»
Португальский полузащитник «Интера» Жоау Мариу в ближайшее время должен стать футболистом «Локомотива». Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации Романо, московский клуб возьмёт Мариу в аренду с последующим правом выкупа.
Мариу выступает за «Интер» с 2016 года. До перехода в стан нерадзурри он защищал цвета «Спортинга» и «Витории», а в 2018-м входил в состав английского «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды.
В минувшем сезоне португальский полузащитник принял участие в 20 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи.
Напомним, текущим летом «Локомотив» оформил трансферы Дмитрия Живоглядова, Луки Джорджевича и Серкейры Мурило.
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