«Локомотив» — Медведеву: обещаем добавить перца
ФК «Локомотив» отреагировал на слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева. Напомним, он заявил, что плотность в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги добавляет перца.
«Обещаем добавить перца», – сообщается в «твиттере» столичного клуба.
В настоящее время первое место от седьмого отделяет лишь одно очко. Сразу пять клубов набрали по 14 баллов, что позволяет им делить первое место.
В матче седьмого тура РПЛ «Зенит» сенсационно уступил «Уфе» (0:1), а «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1). В случае победы одного из клубов именно он возглавил бы таблицу Российской Премьер-Лиги.
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