«Локомотив» — Медведеву: обещаем добавить перца

ФК «Локомотив» отреагировал на слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева. Напомним, он заявил, что плотность в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги добавляет перца.



«Обещаем добавить перца», – сообщается в «твиттере» столичного клуба.



В настоящее время первое место от седьмого отделяет лишь одно очко. Сразу пять клубов набрали по 14 баллов, что позволяет им делить первое место.



В матче седьмого тура РПЛ «Зенит» сенсационно уступил «Уфе» (0:1), а «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1). В случае победы одного из клубов именно он возглавил бы таблицу Российской Премьер-Лиги.