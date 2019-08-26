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«Локомотив» — Медведеву: обещаем добавить перца

«Локомотив» — Медведеву: обещаем добавить перца
Футбол / РПЛ 0

ФК «Локомотив» отреагировал на слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева. Напомним, он заявил, что плотность в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги добавляет перца.

«Обещаем добавить перца», – сообщается в «твиттере» столичного клуба.

В настоящее время первое место от седьмого отделяет лишь одно очко. Сразу пять клубов набрали по 14 баллов, что позволяет им делить первое место.

В матче седьмого тура РПЛ «Зенит» сенсационно уступил «Уфе» (0:1), а «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1). В случае победы одного из клубов именно он возглавил бы таблицу Российской Премьер-Лиги.

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