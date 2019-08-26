«Милан» готов заплатить € 35 млн за защитника «Ювентуса» Демирала
«Милан» проявляет интерес к турецкому защитнику «Ювентуса» Мериху Демиралу, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, миланский клуб готов заплатить за футболиста € 35 млн. Часть из этой суммы может достаться бывшему клубу игрока «Сассуоло». Завтра представители клубов встретятся и проведут переговоры. Если трансфер состоится, то «Ювентус» откажет «Роме» в трансфере защитника Даниэле Ругани.
Демирал перешёл в «Ювентус» в июле 2019 года из «Сассуоло». Сумма трансфера составила € 18 млн. В прошлом сезоне 21-летний защитник принял участие в 14 матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей. Контракт игрока с «Ювентусом» действует до лета 2024 года.
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- 26 августа 2019
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