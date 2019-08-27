Конте вошёл в историю «Интера», победив в дебютном матче с разницей в 4 мяча

В матче 1-го тура итальянской Серии А «Интер» принимал «Лечче». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0. В первом тайме по голу забили полузащитники Марсело Брозович (21-я минута) и Стефано Сенси (24-я минута), а во втором отличились новичок команды Ромелу Лукаку (60-я минута) и хавбек Антонио Кандрева (84-я минута).
Таким образом, главный тренер «Интера» Антонио Конте вошёл в историю «нерадзурри», став третьим наставником команды, сумевшим выиграть первую официальную встречу с разницей в 4 мяча.
Ранее это достижение покорялось знаменитому Джузеппе Меацце, тренировавшему «Интер» с 1947 по 1948 год, а также в середине 50-х годов прошлого века, и легендарному Эленио Эррере, который работал в команде с 1960 по 1968 и с 1973 по 1974 годы.
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