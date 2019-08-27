Конте: Лукаку — добрый великан, всегда готовый с улыбкой работать на команду

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился впечатлениями о своём первом официальном матче во главе команды, в котором «нерадзурри» крупно обыграли «Лечче» со счётом 4:0 и возглавили турнирную таблицу Серии А, а также особо выделил игру нападающих команды Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса.



«Мы начали матч с правильным настроем и уважали идею того футбола, который я хотел видеть в исполнении команды. Однако мне совсем не понравился отрезок после того, как мы повели со счётом 2:0, и я сказал парням об этом. Я хотел, чтобы мы немедленно одумались, не отвлекались и не думали, что матч окончен.



В целом это был хороший матч, на поле прослеживались идеи. Мы добились отличного результата, потому что «Лечче» — хорошая команда и в таких матчах всегда есть риск споткнуться. Мы не хотели такого риска для себя или наших фанатов. Нам нужно прогрессировать, улучшать стабильность и сосредоточенность, но я очень доволен — с этими ребятами приятно работать.



Лукаку вошёл в мир «Интера» наилучшим образом, с большим смирением. Он добрый великан, всегда с улыбкой на лице. Он готов работать на команду и помогать одноклубникам.



Я также хочу подчеркнуть, что Лаутаро Мартинес также сыграл очень хорошо. Сегодня все заслуживают похвалы. Это была только первая игра, поэтому мы можем праздновать до полуночи, но с 00:01 мы должны начать думать о следующем матче с «Кальяри».



Может ли этот результат стать искрой для последующего сезона? Мы не должны быть искрой, нам нужно стать динамитом. Так что давайте зажжем его, будем продолжать работать усерднее, чем когда-либо», — сказал Конте в интервью DAZN.

Конте вошёл в историю «Интера», победив в дебютном матче с разницей в 4 мяча