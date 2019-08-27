Мбаппе обратился к болельщикам

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в социальной сети поблагодарил болельщиков за поддержку после того, как он получил повреждение. Форвард получил травму в матче 3-го тура Лиги 1 с «Тулузой» и выбыл из строя на срок от трёх недель до месяца. Мбаппе был заменён на 66-й минуте из-за травмы подколенного сухожилия.
«Спасибо всем за ваши сообщения, сегодня я начинаю восстановление, чтобы как можно скорее вернуться в команду», — написал французский футболист в «Твиттере».
В итоге «ПСЖ» одержал победу со счётом 4:0. Начало разгрому гостей на 50-й минуте встречи положил Эрик Шупо-Мотинг. Через пять минут защитник «Тулузы» Матьё Гонсалвес отправил мяч в ворота своей команды и сделал счёт 2:0. На 75-й минуте Шупо-Мотинг оформил дубль. На 83-й минуте точку в матче поставил Маркиньос.
- 27 августа 2019
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