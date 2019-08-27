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Полузащитник «Сочи»: во втором тайме с «Уралом» что-то пошло не так

Полузащитник «Сочи»: во втором тайме с «Уралом» что-то пошло не так
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой поделился эмоциями от выездного матча с «Уралом» (1:3) в 7-м туре РПЛ.

«Было не тяжело. Мы проигрывали, поменяли схему на более атакующую. В первом тайме это принесло свои плоды. Во втором тайме что-то пошло не так, не получилось. Пропустили голы и не так уж много создали впереди. Возможно, «Урал» сначала не понял, на какую схему мы перешли в первом тайме. Мы поднадавили. Но потом в перерыве, видимо, они внесли коррективы, и во втором тайме они стали играть лучше, чем мы.

Результат закономерный. Соперник лучше играл, чем мы. Больше давили, лучше контролировали мяч. В матче с «Рубином» отступать некуда, надо побеждать. Радует, что начали забивать. Если выиграем, будет хорошее настроение, поймем, что можем побеждать», – сказал Мостовой в эфире клубного телевидения.

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