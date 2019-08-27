Брат Погба: Полю нравится «Барселона»

Матиас Погба, брат Поля Погба, заявил, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» испытывает симпатию к «Барселоне».



«Да, Полю нравится «Барселона», но на его возможный трансфер в «Реал» это никак не повлияет», — цитирует Матиаса El Chiringuito.



29-летний Матиас Погба, как и его два брата, является профессиональным футболистом. Этим летом форвард, выступающий за сборную Гвинеи, перебрался из французского «Тура» в испанский «Сьюдад-Реаль».



Напомним, на протяжении всего лета не утихают слухи о возможном переходе Поля Погба в мадридский «Реал». Ранее появилась информация о том, что руководство «Манчестер Юнайтед» рассчитывает выручить со сделки не менее € 200 млн.

В текущем сезоне Поль Погба провёл в составе «Манчестер Юнайтед» три матча, в которых отметился двумя ассистами.