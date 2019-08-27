Шалимов: думать не хочется, что ответная встреча с «Олимпиакосом» — формальность

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от ответного матча «быков» с «Олимпиакосом» на стадии раунда плей-офф Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 27 августа
«Даже думать не хочется, что ответная встреча — простая формальность. Понятно, что у «Краснодара» мало шансов на выход. Но в этой ситуации всё зависит от того, как будет развиваться матч. Если «быки» пропускают первыми, то все — для них все заканчивается. Потому что при таком сценарии краснодарцам нужно забивать шесть мячей. Другой сценарий — быстрый гол «Краснодара», который позволит надеяться на проход. Однако это невозможно запланировать. Нельзя так подготовить команду и сказать: «Вы должны забить в первые 10 минут». И объяснить, что конкретно нужно для этого сделать.
Нужно агрессивно играть на половине поля «Олимпиакоса», навязывать свой футбол, активно идти в отбор. Сразу вступать в борьбу при потере мяча, чтобы грекам было тяжело. Считаю, что это важный момент в первые минуты встречи. Второй момент — внимательная игра центральных защитников «Краснодара» при позиционных атаках. Нельзя пропускать быстрые контрвыпады. Уверен, что у «Олимпиакоса» появятся такие возможности, потому что «быки» будут активно идти вперёд. При этом пропущенный гол окончательно убивает шансы краснодарцев», — цитирует Шалимова Sportbox.
- 27 августа 2019
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