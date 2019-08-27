Неймар сообщил «ПСЖ», что хочет перейти только в «Барселону»

Бразильский футболист Неймар в личном разговоре со спортивным директором «Пари Сен-Жермен» Леонардо заявил, что рассматривает переход только в «Барселону». Об этом сообщает Marca.
Таким образом, шансы «Ювентуса» и «Реала» подписать Неймара резко понизились. В связи с этим делегация «Барселоны» незамедлительно вылетела в Париж для проведения переговоров с представителями «ПСЖ».
В минувшем сезоне бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.
Ранее стало известно, что парижский гранд присмотрел замену Неймару в середняке английской Премьер-лиги. За футболиста «Кристал Пэлас» готовы выложить более € 100 млн.
- 27 августа 2019
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