Ибрагимович: мой город! Моя игра! Мои правила!

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отметился эмоциональным постом после матча чемпионата MLS с «Лос-Анджелесем» (3:3), в котором он отметился дублем.

«Мой город! Моя игра! Мои правила!» — написал Ибрагимович в своём «твиттере».

В последних трёх матчах 37-летний швед забил шесть голов — по дублю в каждой из встреч. Всего в чемпионате MLS Златан забил 22 гола в 22 матчах. Это позволяет ему занимать вторую строчку в списке бомбардиров.



Лучшим бомбардиром соревнований является мексиканский нападающий Карлос Вела, выступающий за «Лос Анджелес», — у экс-игрока «Арсенала» и «Реала Сосьедад» 27 забитых мячей в 26 матчах.

После 27 туров «Лос-Анджелес Гэлакси» занимает седьмое место в турнирной таблице MLS.