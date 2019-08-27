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Ибрагимович: мой город! Моя игра! Мои правила!

Ибрагимович: мой город! Моя игра! Мои правила!
Футбол / Прочие турниры 0

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отметился эмоциональным постом после матча чемпионата MLS с «Лос-Анджелесем» (3:3), в котором он отметился дублем.

«Мой город! Моя игра! Мои правила!» — написал Ибрагимович в своём «твиттере».

В последних трёх матчах 37-летний швед забил шесть голов — по дублю в каждой из встреч. Всего в чемпионате MLS Златан забил 22 гола в 22 матчах. Это позволяет ему занимать вторую строчку в списке бомбардиров.

Лучшим бомбардиром соревнований является мексиканский нападающий Карлос Вела, выступающий за «Лос Анджелес», — у экс-игрока «Арсенала» и «Реала Сосьедад» 27 забитых мячей в 26 матчах.

После 27 туров «Лос-Анджелес Гэлакси» занимает седьмое место в турнирной таблице MLS.

Ибрагимович третий матч подряд оформил дубль, у шведа 22 гола в 22 матчах MLS
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