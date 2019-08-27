Ибрагимович: мой город! Моя игра! Мои правила!
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отметился эмоциональным постом после матча чемпионата MLS с «Лос-Анджелесем» (3:3), в котором он отметился дублем.
«Мой город! Моя игра! Мои правила!» — написал Ибрагимович в своём «твиттере».
В последних трёх матчах 37-летний швед забил шесть голов — по дублю в каждой из встреч. Всего в чемпионате MLS Златан забил 22 гола в 22 матчах. Это позволяет ему занимать вторую строчку в списке бомбардиров.
Лучшим бомбардиром соревнований является мексиканский нападающий Карлос Вела, выступающий за «Лос Анджелес», — у экс-игрока «Арсенала» и «Реала Сосьедад» 27 забитых мячей в 26 матчах.
После 27 туров «Лос-Анджелес Гэлакси» занимает седьмое место в турнирной таблице MLS.
Ибрагимович третий матч подряд оформил дубль, у шведа 22 гола в 22 матчах MLS
- 27 августа 2019
-
18:39
-
18:20
-
18:19
-
18:07
-
17:57
-
17:44
-
17:36
-
17:28
-
17:15
-
17:13
-
16:59
-
16:48
-
16:43
-
16:31
-
16:23
-
16:17
-
16:09
-
16:01
-
15:58
-
15:38
-
15:33
-
15:22
-
15:15
-
15:05
-
14:45
-
14:44
-
14:23
-
14:08
-
14:03
-
13:47
-
13:43
-
13:33
-
13:25
-
13:16
-
13:05
Партнерский контент