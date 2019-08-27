Дубль Халка с пенальти не помог «Шанхай СИПГ» обыграть «Урава Ред Даймондс»

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов АФК «Шанхай СИПГ» принимал клуб «Урава Ред Даймондс». Встреча прошла на стадионе «Шанхай стэдиум» и завершилась ничьей со счётом 2:2.
Уже на 3-й минуте счёт в матче открыл защитник «Урава Ред Даймондс» Томоаки Макино. На 30-й минуте нападающий Синзо Короки удвоил преимущество гостей в счёте. В начале второго тайма, на 49-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота японского клуба, который успешно реализовал форвард «Шанхай СИПГ» Халк, ранее выступавший в «Зените». На 71-й минуте Халк вновь реализовал 11-метровый удар и сравнял счёт.
Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов АФК «Урава Ред Даймондс» — «Шанхай СИПГ» состоится 17 сентября на стадионе «Сайтама» в Японии. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 мск.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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