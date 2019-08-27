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Адиев: общаюсь с несколькими клубами, но не хочу говорить о чём-то конкретном

Адиев: общаюсь с несколькими клубами, но не хочу говорить о чём-то конкретном
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал информацию о том, что он может возглавить грозненский «Ахмат».

«Да, я общаюсь с руководителями нескольких клубов, но не хотел бы говорить ни о чём конкретном. В РПЛ 16 хороших тренеров, им всем я желаю, как можно дольше работать в своих командах», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Адиев был назначен на пост главного тренера «Анжи» летом 2018 года. В марте текущего года после разгромного поражения в матче с «Краснодаром» (0:5) Адиев подал в отставку, однако клуб её не принял. По окончании сезона-2018/2019 Адиев покинул «Анжи».

«Ахмат», набрав семь очков в семи матчах, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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