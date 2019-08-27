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Фанаты «Црвены Звезды» доставили советский танк к стадиону в Белграде

Фанаты «Црвены Звезды» доставили советский танк к стадиону в Белграде
Футбол / Лига чемпионов 0

Болельщики «Црвены Звезды» доставили советский танк Т-55 к домашнему стадиону «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде в преддверии ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Янг Бойз», сообщает AP News.

По информации источника, танк, выведенный из эксплуатации, был доставлен к северному входу стадиона в понедельник, 26 августа. Хорватские СМИ назвали данную акцию болельщиков сербского клуба провокацией, так как танк Т-55 использовался Югославской народной армией в ходе вооружённых конфликтов в 90-х годах прошлого века, а также отметили, что УЕФА должен провести расследование инцидента.

Первый матч «Янг Бойз» — «Црвена Звезда» завершился ничьей со счётом 2:2. Ответная игра состоится сегодня, 27 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Янг Бойз» и «Црвена Звезда» сыграли вничью в матче раунда плей-офф отбора ЛЧ
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