«Локомотив» представил новичка на «РЖД Арене»

Сегодня, 27 августа, новичок «Локомотива» был представлен на клубном стадионе «РЖД Арена» в Москве, а затем пообщается с болельщиками.
Начало мероприятия — в 20:40 мск.
Как и ожидалось, ряды «железнодорожников» пополнил португальский полузащитник миланского «Интера» Жоау Мариу. Российский клуб арендует футболиста до окончания сезона-2019/20 с правом последующего выкупа за € 18 млн. При этом «Локомотив» полностью возьмёт на себя расходы на выплату заработной платы игрока.
Видео можно посмотреть в официальном YouTube-канале «Локомотива».
Мариу перешёл в «Интер» летом 2016 года из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила € 40 млн. В прошлом сезоне 26-летний португалец принял участие в 20 матчах итальянского национального чемпионата (12 — в основном составе), стал автором одного забитого мяча, отдал две результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки.
- 27 августа 2019
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