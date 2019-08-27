«Локомотив» объявил о переходе чемпиона Европы Жоау Мариу

Португальский полузащитник «Интера» Жоау Мариу перешёл в «Локомотив», сообщается на официальном сайте российского клуба.



Российский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20. Ранее сообщалось, что «железнодорожники» будут иметь право последующего выкупа игрока за € 18 млн.

Мариу перешёл в «Интер» летом 2016 года из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила € 40 млн. В прошлом сезоне 26-летний португалец принял участие в 20 матчах итальянского национального чемпионата (12 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и двух результативных передач, а также получил две жёлтые карточки.



В 2016 году Мариу в составе сборной Португалии стал победителем чемпионата Европы, который состоялся во Франции.

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