Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Локомотив» объявил о переходе чемпиона Европы Жоау Мариу

«Локомотив» объявил о переходе чемпиона Европы Жоау Мариу
Футбол / РПЛ 0

Португальский полузащитник «Интера» Жоау Мариу перешёл в «Локомотив», сообщается на официальном сайте российского клуба.

Российский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20. Ранее сообщалось, что «железнодорожники» будут иметь право последующего выкупа игрока за € 18 млн.

Мариу перешёл в «Интер» летом 2016 года из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила € 40 млн. В прошлом сезоне 26-летний португалец принял участие в 20 матчах итальянского национального чемпионата (12 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и двух результативных передач, а также получил две жёлтые карточки.

В 2016 году Мариу в составе сборной Португалии стал победителем чемпионата Европы, который состоялся во Франции.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Локомотив» полностью будет выплачивать зарплату Мариу на время аренды
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент