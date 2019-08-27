Мариу: было довольно просто принять решение о переходе в «Локомотив»

Португальский полузащитник Жоау Мариу поделился впечатлениями от перехода из «Интера» в «Локомотив».
«Привет, „Локомотив“! Для меня большая честь присоединиться к этому клубу. Я уже играл на этом стадионе, теперь буду делать это гораздо чаще — встретимся уже в субботу. Мне было довольно просто принять решение перейти сюда. С момента обращения генерального директора я долго не думал. Я хочу поскорее начать играть и помочь команде стать чемпионом», — передаёт слова Мариу корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Российский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20. Ранее сообщалось, что «железнодорожники» будут иметь право последующего выкупа игрока за € 18 млн.
Мариу перешёл в «Интер» летом 2016 года из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила € 40 млн. В прошлом сезоне 26-летний португалец принял участие в 20 матчах итальянского национального чемпионата (в 12 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и двух результативных передач, а также получил две жёлтые карточки.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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