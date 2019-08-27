«Краснодар» — «Олимпиакос»: Сулейманов получил травму и покинул поле

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» принимает «Олимпиакос». Встреча в эти минуты проходит на стадионе ФК «Краснодар». К 35-й минуте счёт в матче ничейный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 33-й минуте встречи нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов получил повреждение и не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел полузащитник «быков» Юнес Намли.

Напомним, в первой игре «Олимпиакос» разгромил «Краснодар» со счётом 4:0. Таким образом, российскому клубу, чтобы пройти дальше, нужно забивать не менее шести голов. Обслуживает встречу бригада арбитров из Словении во главе с Дамиром Скоминой. В роли его ассистентов выступают Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный рефери — Раде Обренович.