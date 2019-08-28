Главный тренер «Олимпиакоса»: игры с «Краснодаром» были непростыми для нас

Главный тренер «Олимпиакоса» Педро Мартинш поделился впечатлениями о победе над «Краснодаром» в финальном раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«Замена, которая была произведена перед матчем, была по причине здоровья. Для всей команды очень важно пройти дальше, мы добились этого вместе, как большая настоящая семья. Пройти в следующий раунд Лиги Чемпионов было необходимо не только для «Олимпиакоса», но и для всего футбола Греции.
«Краснодар» сильная команда, которая добивается высоких результатов в своем чемпионате. Всегда здорово играть против такого сильного соперника. Эти игры были непростыми для нас. То, что мы теперь находимся в следующем раунде Лиги Чемпионов важно для нас по многим причинам. В первую очередь это помогает нам понять возможности и силы команды. Есть много греческих команд, которые схожи с нами по принципу организации. Мы очень рады, что именно нашей команде удалось преуспеть в таком важном турнире. Здорово наблюдать за сыгранностью и качественной игрой нашего клуба. Я рад, что мы смогли показать на поле то, отрабатывали на тренировках. Мы продолжим готовиться и работать в том же направлении.
Мы довольны сегодняшним результатом. Сейчас команда в хорошем расположении духа и готова продолжать борьбу", — передает слова Мартенша корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
- 28 августа 2019
-
02:03
-
01:47
-
01:27
-
00:45
-
00:39
-
00:34
-
00:30
-
00:17
-
00:09
- 27 августа 2019
-
23:58
-
23:51
-
23:40
-
23:34
-
23:15
-
23:09
-
22:58
-
22:53
-
22:38
-
22:37
-
22:22
-
22:18
-
22:17
-
22:07
-
22:07
-
21:48
-
21:36
-
21:28
-
21:16
-
21:02
-
21:01
-
20:55
-
20:55
-
20:47
-
20:46
-
20:26