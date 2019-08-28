Шалимов: мяч, забитый «Олимпиакосом», убил всю интригу

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение «быков» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (1:2). Первая игра завершилась со счётом 0:4.



««Краснодар» начал игру так, как должна была начать любая команда, которая имеет желание и надежду пройти дальше. Быстрый гол был необходим, но и до него у команды были моменты.



Мяч, забитый «Олимпиакосом», убил всю интригу в противостоянии, а дальше всё стало понятно, успокоились и болельщики, и футболисты. Соперник уверенно держал мяч на своей половине поля, полностью владел инициативой.



Сложилось впечатление, что после этого гола игроки «Краснодара» просто ждали, когда закончится матч. Игроки отдали инициативу, больше не напрягали оборону соперника, не атаковали. Если бы не пропустили быстрый гол после забитого, то интрига бы сохранилась. А получилось, что интрига очень быстро умерла», — приводит слова Шалимова «ТАСС».



«Краснодар» не вышел в групповой этап Лиги чемпионов и теперь выступит в Лиге Европы. Жеребьёвки турниров пройдут 29 и 30 августа в Монако. Первый матч Лиги Европы «Краснодар» проведёт 19 сентября.

Шалимов: думать не хочется, что ответная встреча с «Олимпиакосом» — формальность