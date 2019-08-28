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«Олимпиакос» показал раздевалку после победы в ЛЧ над «Краснодаром»

«Олимпиакос» показал раздевалку после победы в ЛЧ над «Краснодаром»
Футбол / Лига чемпионов 0

«Олимпиакос» показал раздевалку после того, как греческая команда обыграла «Краснодар» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе ФК «Краснодар» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «твиттере» «Олимпиакоса».

На 10-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин. Через минуту ответный гол в ворота «быков» забил нападающий «Олимпиакоса» Юссеф Эль-Араби. В начале второго тайма Эль-Араби оформил дубль и вывел греческую команду вперёд.

Напомним, первая встреча, прошедшая в Греции 21 августа, завершилась победой хозяев со счётом 4:0. Таким образом, «Олимпиакос» одержал победу в противостоянии и вышел в групповой этап Лиги чемпионов, «Краснодар» же покинул турнир, но выступит в Лиге Европы.

«Краснодар» — «Олимпиакос»: видео голов матча Лиги чемпионов
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