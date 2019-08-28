«Олимпиакос» показал раздевалку после победы в ЛЧ над «Краснодаром»

«Олимпиакос» показал раздевалку после того, как греческая команда обыграла «Краснодар» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе ФК «Краснодар» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «твиттере» «Олимпиакоса».
На 10-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин. Через минуту ответный гол в ворота «быков» забил нападающий «Олимпиакоса» Юссеф Эль-Араби. В начале второго тайма Эль-Араби оформил дубль и вывел греческую команду вперёд.
Напомним, первая встреча, прошедшая в Греции 21 августа, завершилась победой хозяев со счётом 4:0. Таким образом, «Олимпиакос» одержал победу в противостоянии и вышел в групповой этап Лиги чемпионов, «Краснодар» же покинул турнир, но выступит в Лиге Европы.
- 28 августа 2019
-
09:51
-
09:44
-
09:33
-
09:26
-
09:10
-
08:53
-
08:37
-
08:07
-
07:26
-
06:51
-
06:18
-
06:02
-
04:33
-
04:12
-
03:58
-
02:48
-
02:30
-
02:03
-
01:47
-
01:27
-
00:45
-
00:39
-
00:34
-
00:30
-
00:17
-
00:09
- 27 августа 2019
-
23:58
-
23:51
-
23:40
-
23:34
-
23:15
-
23:09
-
22:58
-
22:53
-
22:38