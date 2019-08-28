Карамбё: «Краснодар» станет великим клубом в ближайшем будущем

Бывший игрок сборной Франции, чемпион мира и Европы Кристиан Карамбё, ныне занимающий пост спортивного директора «Олимпиакоса», высказал мнение, что «Краснодар» сможет стать великим клубом в ближайшем будущем.
Накануне «Краснодар» уступил на своём поле «Олимпиакосу» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов (1:2) и выбыл из самого престижного еврокубка.
«Вторая игра получилась сложнее, чем первая. „Краснодар“ — очень крепкая и сильная команда, против них было очень сложно играть. Мы понимали, против какого клуба выходим на поле, поэтому собрались с силами и показали хороший футбол. „Краснодар“ станет великим клубом в ближайшем будущем, это уникальный проект, аналог которому сложно найти в мире. Вы только посмотрите на стадион — это же настоящий театр, я никогда не видел такой красивой арены. Мне очень нравится философия клуба, направленная на выращивание собственных воспитанников, а не на привлечение дорогих футболистов из-за рубежа», — цитирует ТАСС Карамбё.
- 28 августа 2019
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