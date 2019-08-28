Спаич обратился к болельщикам «Краснодара» на русском языке

Защитник «Краснодара» Урош Спаич в социальной сети на русском языке обратился к болельщикам после поражения в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса». Встреча состоялась на стадионе ФК «Краснодар» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Это была сумасшедшая поддержка, мы верили, но пропущенный мяч всё поменял. Вы, болельщики, и этот клуб должны быть в Лиге чемпионов! Если не в этом году, то в следующих! Спасибо вам большое!» – написал Спаич в «Инстаграме».
Напомним, первая встреча, прошедшая в Греции 21 августа, завершилась победой хозяев со счётом 4:0. Таким образом, «Олимпиакос» одержал победу в противостоянии и вышел в групповой этап Лиги чемпионов, «Краснодар» же покинул турнир и теперь выступит в Лиге Европы.
- 28 августа 2019
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