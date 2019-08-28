«Спартак» сделал официальное предложение по лучшему бомбардиру чемпионата Турции
«Спартак» сделал предложение по форварду «Галатасарая» Мбайе Дьяну, утверждает Fanatik.
Согласно информации источника, за 27-летнего нападающего стамбульского клуба красно-белые готовы заплатить € 9 млн. Сам сенегалец потребовал от «Спартака» зарплату в размере € 3,5 млн в год. Переговоры между клубами продолжаются.
В прошлом сезоне Дьян выступал за «Касымпашу», за которую сыграл 29 матчей в чемпионате Турции, забив 30 мячей (12 — с пенальти). С этим результатом форвард стал лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги.
Контракт Дьяна с «Галатасараем» рассчитан до лета 2023 года. Сейчас футболист зарабатывает € 2,4 млн в год.
«Спартак» после семи туров с 14 очками занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги второе место.
Понсе оценил шансы «Спартака» в матче с «Брагой»
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