«Спартак» сделал официальное предложение по лучшему бомбардиру чемпионата Турции

«Спартак» сделал предложение по форварду «Галатасарая» Мбайе Дьяну, утверждает Fanatik.

Согласно информации источника, за 27-летнего нападающего стамбульского клуба красно-белые готовы заплатить € 9 млн. Сам сенегалец потребовал от «Спартака» зарплату в размере € 3,5 млн в год. Переговоры между клубами продолжаются.

В прошлом сезоне Дьян выступал за «Касымпашу», за которую сыграл 29 матчей в чемпионате Турции, забив 30 мячей (12 — с пенальти). С этим результатом форвард стал лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги.

Контракт Дьяна с «Галатасараем» рассчитан до лета 2023 года. Сейчас футболист зарабатывает € 2,4 млн в год.

«Спартак» после семи туров с 14 очками занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги второе место.