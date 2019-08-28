Кверквелия рассказал, почему не играет за «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал, почему не играет в составе «железнодорожников».

«В прошлом сезоне в игре с «Уфой» у меня свело икры, и пришлось попросить замену. После — пропустил сборы и тренировался сам. Когда футболист столько пропускает, ему приходится очень тяжело. Ещё недавно даже тренироваться было сложно, икры болели очень сильно. Но сейчас всё уже в порядке, скоро буду готов на 100%. Три месяца был на лечении. Смысл выходить на поле и получить ещё одну травму?

Вряд ли вернусь на поле в матче с «Ростовом». Но боли уже ушли, меня даже отпускают в сборную. Думаю, что смогу вернуться на поле после паузы в РПЛ. А дальше выбирать тренеру», — сказал Кверквелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.