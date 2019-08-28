Кверквелия: уход одного из Миранчуков не станет катастрофой для «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия на презентации второго сезона сериала «Вне игры» поделился мнением о возможном уходе из команды одного из братьев Миранчуков.

«Уход одного из Миранчуков не станет катастрофой для клуба. «Локомотив» — большой клуб и уход двух-трёх футболистов не должен сказываться на команде. Я вообще не люблю это слово. Это футбол, здесь всякое бывает, у нас хорошая команда, в которой много хороших игроков. Братья Миранчуки — отличные футболисты. Я верю, что очень скоро они станут лучшими футболистами в России», — передаёт слова Кверквелии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Росип.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает 4-е место, имея в активе 14 очков.