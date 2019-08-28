«Болтон» обрёл нового владельца и избежал ликвидации

«Болтон Уондерерс» на официальном сайте объявил о заключении сделки по продаже клуба компании Football Ventures Limited. Таким образом, английский клуб избежал угрозы ликвидации.



Ранее Английская футбольная лига (EFL) дала «Болтону» срок до 27 августа, до 19:00 мск, но внешняя администрация так и не решила проблемы клуба. Позже EFL предоставила клубу двухнедельную отсрочку на поиск нового владельца.



«Болтон» был основан в 1874 году и является одним из 12 клубов — основателей старейшей в мире футбольной лиги. В 2012 году клуб покинул Премьер-лигу. Сейчас команда из Болтона находится на 23-м месте в третьем дивизионе. Клуб является четырёхкратным обладателем Кубка Англии и обладателем Суперкубка страны.



Нынешний сезон «Болтон» начал со штрафом в 12 очков. В четырёх матчах «странники» набрали 1 очко при разнице мячей 0:12.

«Болтону» дали отсрочку на 2 недели для поиска нового владельца