Подольски готов выступить на Олимпиаде-2020
Форвард «Виссел Кобе» Лукаш Подольски отметил, что хотел бы выступить на Олимпиаде-2020, которая пройдёт в Токио. Ранее 34-летний футболист завершил международную карьеру.
«Безусловно, хотел бы сыграть на Олимпиаде — это большая честь для любого спортсмена. Если тренерский штаб обратится, я готов дать положительный ответ», — приводит слова Подольски Sport Bild.
На счету форварда 130 матчей в составе национальной команды Германии, а также 49 забитых мячей. В 2014 году Подольски вместе со сборной Германии выиграл чемпионат мира в Бразилии. Последний матч Подольски за сборную Германии состоялся 22 марта 2017 года с национальной командой Англии. Нападающий выступает за «Виссел Кобе» с лета 2017 года.
Мбаппе хочет сыграть на Олимпиаде-2020
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